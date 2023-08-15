İzmir’de jandarmadan trafiğe ‘cayrokopter’li denetim

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini artırmak ve sürücülerin trafik kurallarına uymasını sağlamak amacıyla Selçuk ve Menderes ilçelerinde cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.