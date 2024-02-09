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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de kahreden son! Sollama yaparken takla atan üniversiteli genç hayatını kaybetti | Video

    İzmir'de kahreden son! Sollama yaparken takla atan üniversiteli genç hayatını kaybetti | Video

    Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Çeşme ilçesinde kamyonetiyle önündeki motosikleti sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden ve takla atan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Mustafa Efe Özel yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

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    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi olduğu ve Çeşme'deki ailesinin yanına geldiği öğrenilen Mustafa Efe Özel, saat 10.45 sıralarında, babasına ait 35 RGZ 68 plakalı kamyonetle evden ayrıldı. İnönü Mahallesi 2122'nci ile 2135'inci sokakların kesiştiği kavşağa geldiğinde Özel, önündeki motosikleti sollamak isterken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet takla atıp, yaklaşık 20 metre sürüklendi, refüjdeki ağaca çarpıp durdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, Özel'in öldüğünü belirledi. Özel'in cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
    Öte yandan kazanın bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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