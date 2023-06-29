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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de kesim esnasında kaçan kurbanlık koyun çalındı

    İzmir'de kesim esnasında kaçan kurbanlık koyun çalındı

    Giriş Tarihi: 29.06.2023, 16:36

    İzmir Buca'da, kesim sırasında sahibinin elinden kaçan ve izini kaybettiren koyun başkası tarafından çalındı. Polis ekipleri koyunu çalan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

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    İzmir'de Seyhan Mahallesi sanayi bölgesinde dün meydana geldi. Zeynep T. ve ailesinin 8 bin 500 liraya aldığı kurbanlık koyun, kesim esnasında ayağındaki ipin çözülmesi sonrası kaçtı. Eşi, çocukları ve Zeynep T., kaçan koyunu yakalamak için sokak sokak peşinden gezerken, bir süre sonra aile koyunun izini kaybetti. Aile, çaresiz bir şekilde kaçan koyunlarını aramaya devam ederken, bir süre sonra çevredeki vatandaşlardan sokakta yakalanan bir koyunun motosikletli vatandaş tarafından alınıp götürüldüğünü öğrendi. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen aile, gördükleri karşısında adeta şoka uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; sepetli motosiklet ile koyunun peşinden giden bir kişinin, sokaktaki vatandaşlar tarafından yakalanan kurbanlığı motosiklete alarak uzaklaştığı yer aldı.

    Öte yandan, ailenin karakola giderek koyunlarını çalan motosikletli şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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