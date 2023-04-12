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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de korkunç olay! Sokak ortasında şiddet gördü yine de eşini polise vermedi | Video

    İzmir'de korkunç olay! Sokak ortasında şiddet gördü yine de eşini polise vermedi | Video

    Giriş Tarihi: 12.04.2023, 11:21

    İzmir'in Bornova ilçesinde gece saatlerinde bir kadın bebek arabasındaki çocuğunun gözü önünde eşinden şiddet gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polislere direnen kadın eşini götürmek isteyen ekiplere sözlü saldırıda bulundu.

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    Olay dün gece saatlerinde Yeşilova Mahallesi, İzmir Otogarı karşısında bulunan kaldırımda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, bebek arabasında bulunan çocuğunun gözleri önünde karısını darbetmeye başladı. Kadının yüzüne ve vücuduna yumruklar savuran saldırgan, yoldan geçen araçlara da bağırarak küfürler etti. O anları balkondan cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşlar da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    KOCASINI TESLİM ETMEMEK İÇİN DİRENDİ
    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan adamı ifadesini almak üzere polis merkezine götürmek istedi. Çocuğunun gözü önünde dayak yediği kocasını polise vermemek için direnen kadın ise, polis memurlarına direnerek sözlü saldırıda bulundu. Daha sonra kadın ve adam çocuklarıyla birlikte bölgeden uzaklaşırken o anlar da vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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