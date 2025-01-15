İzmir'de metroda yangın paniği

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki olay, sabah saatlerinde Bornova ilçesi Bölge Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Metronun vatman kabininden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Bu esnada istasyonda duran metrodaki yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi.

Vatman kabininde meydana gelen ufak çaplı yangın müdahale sonucu söndürülürken meydana gelen olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

İzmir Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vatman kabininde oluşan yangına gerekli müdahale yapılmış olup, yolcuların tahliyesi sağlanmıştır."