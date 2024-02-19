İzmir'de motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada | Video

Kaza, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T., idaresindeki motosiklet ile sürücüsü henüz belirlenemeyen araç yolda seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü S.T., yaralandı.



MOTOSİKLETLİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve motosiklet sürücüsünün yerde acıyla kıvrandığı anlar yer alırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık çalışanlarınca ilk müdahalesi yapılan S.T., ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. S.T., buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.



OTOMOBİLİ TERK EDİP KAÇTILAR

Öte yandan otomobilde bulunan şahıslar aracı terk edip kaçarken, trafik polislerince terk edilmiş haldeki otomobil yediemin otoparkına çekildi. Hurdaya dönen motosiklet ise karakola teslim edilirken, polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.