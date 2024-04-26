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İzmir'de motosikletli kapkaç çetesi çökertildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Bayraklı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla motosikletli kapkaç çetesi çökertildi. Çete üyelerinin kask takarak motosikletle vatandaşların cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çalarak sattıkları belirlendi.

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İzmir'in Bayraklı ve Buca ilçelerinde motosikletle yaklaştıkları kişilerin ellerindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Nisan'da yol kenarında bekleyen Ö.Ö. isimli kadının elindeki cep telefonunun, yanına motosikletle yaklaşan iki kişi tarafından çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.



Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis, kimliğini tespit ettiği şüpheliler Ö.E. (28) ve E.A'yı (29) yakaladı.
Şüphelilerin Buca'da benzer başka kapkaç olayını da gerçekleştirdiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda çalıntı cep telefonlarını satın aldığı belirlenen Y.C.A'nın (30) adresine baskın düzenledi. Yapılan aramada cep telefonları ele geçirildi. Hakkında 5 ayrı suçtan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.C.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Telefonlar sahiplerine teslim edildi.

KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Ö.Ö. isimli kadının cep telefonunun çalınma anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Ö.Ö'nün yanına motosikletle yaklaşan kasklı iki kişinin kadının elindeki cep telefonunu çalıp uzaklaşması yer alıyor.

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