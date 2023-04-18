  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de motosikletli saldırganlar iş yerlerine ateş açtı | Video

    İzmir'de motosikletli saldırganlar iş yerlerine ateş açtı | Video

    Giriş Tarihi: 18.04.2023, 08:33

    Muğla’da faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev alev yandı
    Muğla'da faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev alev yandı
    Çanakkale’de faciadan dönüldü! Seyir halinde alev topuna döndü
    Çanakkale'de faciadan dönüldü! Seyir halinde alev topuna döndü 16.4.2023 19:15:10
    Afyonkarahisar’da hareketli anlar! Yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü
    Afyonkarahisar’da hareketli anlar! Yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü
    Hastanede dehşeti yaşatmışlardı! İzmir’deki kavganın görüntüleri ortaya çıktı
    Hastanede dehşeti yaşatmışlardı! İzmir'deki kavganın görüntüleri ortaya çıktı
    Ölümden son anda kurtuldu! Balıkesir’deki feci kaza kamerada
    Ölümden son anda kurtuldu! Balıkesir'deki feci kaza kamerada
    İzmir’de korkunç olay! Sokak ortasında şiddet gördü yine de eşini polise vermedi
    İzmir'de korkunç olay! Sokak ortasında şiddet gördü yine de eşini polise vermedi
    İzmir’de akılalmaz hırsızlık! Çaldıkları ile ’pes’ dedirttiler | Video
    İzmir'de akılalmaz hırsızlık! Çaldıkları ile 'pes' dedirttiler | Video
    İzmir Buca’da çöp yığınları! Vatandaş isyan etti
    İzmir Buca'da çöp yığınları! Vatandaş isyan etti
    Denizli’de bir garip hırsızlık! Sahibinin gözü önünde çalıp götürdü
    Denizli'de bir garip hırsızlık! Sahibinin gözü önünde çalıp götürdü
    18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 10 milyarlık vurgun | Video
    18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 10 milyarlık vurgun | Video
    Sokak ortasında cinayet! Kan donduran anlar kamerada
    Sokak ortasında cinayet! Kan donduran anlar kamerada
    İzmir’de 2 gün üst üste hortum paniği
    İzmir'de 2 gün üst üste hortum paniği
    İzmir’de korkutan hortum! Kameraya böyle yansıdı
    İzmir'de korkutan hortum! Kameraya böyle yansıdı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Yüzleri maskeli iki kişi, motosikletle sokaktan geçerken iş yerlerine ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 3 işyerinin camı kırılırken, işyeri sahibi M.E. (27) ile müşteriler Z.B. (48) ve C.Ö. (69) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri geldi. M.E., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Z.B. ve C.Ö. ise Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan C.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir Şehir Hastanesi için geri sayım! Açılışa günler kaldı
    İzmir Şehir Hastanesi için geri sayım! Açılışa günler kaldı
    İstanbul Finans Merkezi açıldı! Başkan Erdoğan’dan tören önemli açıklamalar
    İstanbul Finans Merkezi açıldı! Başkan Erdoğan'dan tören önemli açıklamalar
    Ben Bu Cihana Sığmazam 27. bölüm 2. fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 27. bölüm 2. fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 27. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 27. bölüm fragmanı
    Muğla’da faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev alev yandı
    Muğla'da faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü alev alev yandı
    Başkan Erdoğan’dan 7’li koalisyona tepki: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor
    Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona tepki: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor