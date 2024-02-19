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Yeniasır TV Yaşam İzmir'de nefes kesen şafak baskını! 293 kişi gözaltına alındı

İzmir'de nefes kesen şafak baskını! 293 kişi gözaltına alındı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de başta hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik bin 36 personelle düzenlenen şafak baskında 293 kişi yakalandı. Operasyona, özel harekat polisi ve polis helikopteri de destek verdi.

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İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde haklarında başta hırsızlık suçu olmak üzere çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Savcılıktan alınan talimat doğrultusunda 17 Şubat günü harekete geçen ekipler, il genelinde 24 saat süreyle yapılan sabit ve hareketli gerçekleştirilen uygulamaların yanı sıra 147 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Bin 36 personelle gerçekleştirilen operasyona, özel harekat polisi ve polis helikopteri de destek verdi.

Sabah saat 07.00'de düğmesine basılan operasyonda, 14'ü hırsızlık suçlarından olmak üzere, kasten öldürme, yağma, uyuşturucu madde ticareti gibi çeşitli suçlardan aranması olan 293 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

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