yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale | Video

İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale | Video

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Görenler bir daha baktı! Bodrum’da ilginç görüntü
Görenler bir daha baktı! Bodrum'da ilginç görüntü
Çanakkale’de yılanların bu hali şaşırttı! Rastlayan vatandaş kameraya sarıldı
Çanakkale'de yılanların bu hali şaşırttı! Rastlayan vatandaş kameraya sarıldı
Marmaris’te dövmecilerin müşteri kavgası kanlı bitti
Marmaris'te dövmecilerin müşteri kavgası kanlı bitti
İzmir’deki kaza kamerada! Motor sürücüsü böyle savruldu
İzmir'deki kaza kamerada! Motor sürücüsü böyle savruldu
İzmir’de dün kaybolan çocuk otoparkta ölü bulundu
İzmir'de dün kaybolan çocuk otoparkta ölü bulundu
İzmir’deki intikam cinayeti kamerada! Otomobilinde böyle saldırıya uğradı
İzmir'deki intikam cinayeti kamerada! Otomobilinde böyle saldırıya uğradı
Türk Yıldızları ve HÜRJET’ten İzmir’de nefes kesen gösteri | Video
Türk Yıldızları ve HÜRJET'ten İzmir'de nefes kesen gösteri | Video
Efes Antik Kenti’nde skandal görüntü! Tarihi eserlerin üzerine çıkıp dans etti
Efes Antik Kenti'nde skandal görüntü! Tarihi eserlerin üzerine çıkıp dans etti
Yola fırlayan genç kadın öyle bir şey yaptı ki! Görüntüler Aydın’dan
Yola fırlayan genç kadın öyle bir şey yaptı ki! Görüntüler Aydın'dan
Denizli’de dehşet anları! Yoldan geçenlere satırla saldırdı
Denizli'de dehşet anları! Yoldan geçenlere satırla saldırdı
Efes-2024 ile dosta güven düşmana korku
Efes-2024 ile dosta güven düşmana korku
Yeni nesil yarışma “Alan” yakında atv’de!
Yeni nesil yarışma “Alan” yakında atv'de!
İzmir’de dolu ve sağanak bastırdı!
İzmir'de dolu ve sağanak bastırdı!
VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Yangın saat 15.13'te Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman

Bölge Müdürlüğü ekipleri, 8 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer ile müdahaleye başladı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

EN YENİ VİDEOLAR

Başkan Erdoğan: 2002’de bir haftada yapılan ihracatı artık bir günde gerçekleştiriyoruz
Başkan Erdoğan: 2002'de bir haftada yapılan ihracatı artık bir günde gerçekleştiriyoruz
Başkan Erdoğan: 28 Şubat artıklarına boyun eğmeyiz
Başkan Erdoğan: 28 Şubat artıklarına boyun eğmeyiz
Görenler bir daha baktı! Bodrum’da ilginç görüntü
Görenler bir daha baktı! Bodrum'da ilginç görüntü
Çanakkale’de yılanların bu hali şaşırttı! Rastlayan vatandaş kameraya sarıldı
Çanakkale'de yılanların bu hali şaşırttı! Rastlayan vatandaş kameraya sarıldı
Marmaris’te dövmecilerin müşteri kavgası kanlı bitti
Marmaris'te dövmecilerin müşteri kavgası kanlı bitti
Aldatmak - Final Fragmanı
Aldatmak - Final Fragmanı