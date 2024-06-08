İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale | Video

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Yangın saat 15.13'te Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman
Bölge Müdürlüğü ekipleri, 8 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer ile müdahaleye başladı.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.