İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/yasam/izmirde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-video-1717854485" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.