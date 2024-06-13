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İzmir'de otluk alandaki yangın palet fabrikasına sıçradı

İzmir'in Bornova ilçesinde, Kemalpaşa Mahallesi'nde yol kenarındaki otlarda başlayan yangın, palet fabrikasına sıçradı. Çalışanların ilk müdahalesinin ardından itfaiye, sağlık, jandarma ve orman ekipleri olay yerine sevk edildi.

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VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde yol kenarlarındaki otlarda başlayan yangın, palet fabrikasına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kemalpaşa Mahallesi, 7045 Sokak'ta saat 13.00 sıralarında yol kenarlarındaki otlarda yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yayılarak yakındaki bir palet fabrikasının bahçesine kadar geldi. Bahçede tutuşan paletlerden çıkan alevler fabrikaya da sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi çalışanlar yaptı. Durum 112'ye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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