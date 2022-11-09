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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de otomobil alev topuna döndü! Sürücü canını zor kurtardı

    İzmir'de otomobil alev topuna döndü! Sürücü canını zor kurtardı

    Giriş Tarihi: 09.11.2022, 12:33

    Son dakika... İzmir'in Menemen ilçesinde, seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil resmen alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi, sürücü ise korkunç olaydan canını zor kurtardı.

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    Son dakika edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Çanakkale-İzmir E-87 kara yolu Asarlık Kavşağı mevkiinde meydana geldi. B.K.'nın idaresindeki 06 BIV 141 plakalı Fiat marka otomobil, motor kısmından bir anda alev aldı. Aliağa istikametine doğru seyir halinde olan sürücü, dumanların yükseldiğini görünce hemen otomobili durdurdu. Canını zor kurtaran sürücü, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobil alev topuna dönerken, o sırada yoldan geçen çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Daha sonra bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını kontrol altına aldı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

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