İzmir'de şaka gibi olay: Yolda yürürken boynuna kablo düştü

İzmir Gıda Çarşısı'nda bir bilgisayar firmasında stajyerlik yapan lise son sınıf öğrencisi Ahmet Furkan Çetinkaya (17), iş çıkışında evine gitmek için yola çıktığında başına inanılmaz bir olay geldi. Çetinkaya'nın çalıştığı bilgisayar firmasının yanındaki elektrikçi, tam da o sırada malzeme indiriyordu. Çetinkaya da oradan evine gitmek için geçerken, yukarıdan atılan kablo demeti boynuna geçti ve olayı görenler şaşkına döndü.