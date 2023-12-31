  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de şaşkına çeviren görüntü: Kızlar bir anda tekmeleye başladı

    İzmir'de şaşkına çeviren görüntü: Kızlar bir anda tekmeleye başladı

    Giriş Tarihi: 31.12.2023, 10:27

    İzmir'in Bornova ilçesindeki bir mahallede, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 genç kızın kaldırımdaki ağacı tekmeleyerek kırması sosyal medyada tepki çekti.

    Balıkesir’de hava destekli göçmen operasyonu! Cayrokopter devriyesine takıldılar
    Balıkesir'de hava destekli göçmen operasyonu! Cayrokopter devriyesine takıldılar
    Firari suçlu cezaevine girmemek için çekmeceye girdi!
    Firari suçlu cezaevine girmemek için çekmeceye girdi! 29.12.2023 16:13:48
    İzmir’de trafik magandası terörü!
    İzmir'de trafik magandası terörü!
    1915 Çanakkale Köprüsü’nden masalsı görüntüler
    1915 Çanakkale Köprüsü'nden masalsı görüntüler
    Yanan evini denizden kovayla su atarak söndürmeye çalıştı
    Yanan evini denizden kovayla su atarak söndürmeye çalıştı
    İzmir’de uyuşturucu ticareti yapılan kıraathaneye baskın!
    İzmir'de uyuşturucu ticareti yapılan kıraathaneye baskın!
    Milas’ta meşrubat hırsızları kameraya takıldı
    Milas’ta meşrubat hırsızları kameraya takıldı
    Muğla’da kazaya davetiye çıkaran görüntü! Seyir halinde cep telefonu ile mesajlaştı | Video
    Muğla'da kazaya davetiye çıkaran görüntü! Seyir halinde cep telefonu ile mesajlaştı | Video
    İzmir polisinden 29 adrese eş zamanlı baskın
    İzmir polisinden 29 adrese eş zamanlı baskın
    İzmir’deki hırsızlık kamerada! Polisi görünce saklandı ama...
    İzmir'deki hırsızlık kamerada! Polisi görünce saklandı ama...
    Körfez çamura bulandı!
    Körfez çamura bulandı!
    Kuşadası’nda denizde can pazarı! Göçmenlerin imdadına balıkçılar yetişti
    Kuşadası'nda denizde can pazarı! Göçmenlerin imdadına balıkçılar yetişti
    8 yaşındaki yeğeni Eymen’in ölümüne neden olmuştu! İzmir’deki korkunç olayda gerekçeli karar açıklandı
    8 yaşındaki yeğeni Eymen'in ölümüne neden olmuştu! İzmir'deki korkunç olayda gerekçeli karar açıklandı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir'in Bornova ilçesinde 2 genç kızın kaldırımdaki ağacı tekmeledikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. 2 genç kız, yanına gittikleri kaldırımdaki ağacı tekmelemeye başladı. Zaman zaman çevreyi de kolaçan eden kızlar, defalarca ağacı tekmelemeye devam etti. Yoldan geçen vatandaşa da aldırış etmeyerek tekmeledikleri ağacı kıran genç kızlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kayda alındı.



    Öte yandan, sosyal medya sayfalarında paylaşılan görüntüyü izleyen çok sayıda kullanıcıdan genç kızlara tepki yağdı.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Necip Fazıl Ödülleri! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Necip Fazıl Ödülleri! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Balıkesir’de hava destekli göçmen operasyonu! Cayrokopter devriyesine takıldılar
    Balıkesir'de hava destekli göçmen operasyonu! Cayrokopter devriyesine takıldılar
    Firari suçlu cezaevine girmemek için çekmeceye girdi!
    Firari suçlu cezaevine girmemek için çekmeceye girdi!
    Safir 18. bölüm fragmanı
    Safir 18. bölüm fragmanı
    İzmir’de trafik magandası terörü!
    İzmir'de trafik magandası terörü!
    1915 Çanakkale Köprüsü’nden masalsı görüntüler
    1915 Çanakkale Köprüsü'nden masalsı görüntüler