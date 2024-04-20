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İzmir'de şehre inen domuz sürüsünü hortumla serinletti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde bir okulun bahçesinde ilginç anlar yaşandı. Şehre inen yaban domuzlarını hortumla sulayarak serinleten adam görenleri şaşkına çevirdi.

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İzmir'in Bornova ilçesinde şehre inen yaban domuzları, yeşillik alanı hortumla sulayan bir vatandaş tarafından serinletildi. Bornova ilçesi Evka 3 Mahallesi'nde, sık sık bölgeye inen domuzlar bu sefer de bir okulun önündeki yeşillik alanda görüldü. Yavrularıyla birlikte yeşillik alanda domuz sürüsünü gören bir vatandaş ise yeşillik alanı suladığı hortumu domuzların üzerine tuttu. Suyla serinleyen ve rahatlayan domuzlar, ilginç anlara sahne oldu.

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