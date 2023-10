İzmir'de taksici dehşeti yaşadı! Kaldırım taşıyla gasp girişimi kamerada

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir taksiye binen gaspçı, taksi şoförüne dehşeti yaşattı. Şüphelinin 62 yaşındaki taksi şoförünün başına kaldırım taşıyla vurup yaralayarak araçtaki paraları almaya çalıştığı anlar araç içi kamerasına yansırken, saldırganı tespit eden polis ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakaladı.Olay 10 Ekim Salı akşamı saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Karabağlar ilçesinde bulunan bir duraktan A.T. adlı bir kişiyi taksisine alan 35 T 5656 plakalı araç sürücüsü S.K. (62), A.T.'nin Buca ilçesi Gediz Mahallesi'ne gitmek istemesi üzerine aracı hareket ettirdi. Gediz Mahallesi yakınlarında bir sokak arasında bulundukları esnada A.T., yanında bulunan ve gizlediği kaldırım taşı ile S.K.'nin başına vurup darbetmeye başladı. Araçta bulunan paraları gasp etmek isteyen saldırgan daha sonra panik yaparak araçtan inip kaçtı. Taşlı saldırı sonucu kafasından yaralanan taksi şoförü ise daha sonra hastaneye gitti.Yaşanan korku dolu anlar ise takside bulunan araç içi kamerasına yansıdı. Görüntüde aracın arka koltuğunda oturan A.T.'nin elindeki kaldırım taşı ile bir anda taksi şoförünün başına vurduğu, daha sonra da yine taş ve yumruk darbeleriyle S.K.'ye vurduğu anlar yer aldı. Yine görüntülerde, S.K.'yi yaralayan şüphelinin araçta bulunan paraları almaya çalıştığı daha sonra panik yaparak araçtan inip kaçtığı anlar yer aldı.Olayın ardından taksi sürücüsü S.K.'nin kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından polis ekipleri hızlı bir çalışma başlattı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırgan A.T.'nin yerini kısa sürede belirledi. A.T., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.