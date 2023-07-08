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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de trafik magandası dehşeti! Kadın sürücünün yolunu kesip aynasını kırdı | Video

    İzmir'de trafik magandası dehşeti! Kadın sürücünün yolunu kesip aynasını kırdı | Video

    Giriş Tarihi: 08.07.2023, 13:06

    İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, trafikte tartıştığı kadın sürücüye dehşeti yaşattı. Aracın önünü kesen trafik magandası otomobilin aynasını yumruklayarak kırdı. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Olay, sabah saatlerinde Homeros Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeyken trafikte bir kadın sürücüyle tartışan kişi, caddeyi otomobiliyle trafiğe kapattı. Ardından 34 UF 9220 plakalı otomobilin kadın sürücüsünün yanına giden kişi, sinirlenerek otomobilin aynasına yumruk attı. Otomobilin aynası kıran saldırgan daha sonra aracına binerek yola devam etti.
    O anlar, otomobilin arkasındaki araçta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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