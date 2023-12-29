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    İzmir'de trafik magandası terörü!

    Giriş Tarihi: 29.12.2023, 14:28

    Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Gaziemir ilçesinde içerisinde evli bir çiftin olduğu araç trafik magandası tarafından sıkıştırıldı. Trafiği tehlikeye atan magandanın o anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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    İzmir'in Gaziemir ilçesinde, çevreyolunda seyir halinde olan ve içerisinde evli bir çiftin olduğu otomobili sıkıştıran trafik magandası böyle görüntülendi. Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, trafik magandasını gözaltına aldı.

    Olay dün akşam saatlerinde İzmir Çevreyolu Gaziemir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Balçova istikametine seyir halinde olan ve içerisinde evli bir çiftin olduğu otomobil, V.Ü. idaresindeki bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Bu esnada V.Ü.'nün kullandığı otomobil evli çiftin içerisinde bulunan otomobili tehlikeli şerit değiştirerek taciz etti ve otoyolda orta şeritte duraklayarak araç sürücüsünü tehdit etti. O anlar ise araç içerisinde bulunan kadın tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ, KISKIVRAK YAKALADI
    Görüntülerin ardından İzmir Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Araç sürücüsünün plakasını ve kimliğini tespit eden polis, şahsı kıskıvrak gözaltına aldı. Araç sürücüsü V.Ü.'ye idari para cezası uygulanırken, şüpheli, "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etme" suçundan Polis Merkezi Amirliğine sevk ettirildi.

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