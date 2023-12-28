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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de uyuşturucu ticareti yapılan kıraathaneye baskın! Polisi görünce sobaya attılar

    İzmir'de uyuşturucu ticareti yapılan kıraathaneye baskın! Polisi görünce sobaya attılar

    Giriş Tarihi: 28.12.2023, 11:30

    Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde kıraathanede uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Polisin geldiğini fark eden torbacı, uyuşturucu maddeleri sobaya atıp yakmak isterken suçüstü yakalandı.

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    Son dakika İzmir haberleri... İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesine bağlı Tepecik semtinde bulunan bir kıraathanede uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. Bu esnada polisi gören şüpheli, kıraathanede bulunan esrar maddelerini sobaya atarak yakmak istedi.

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