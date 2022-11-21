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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de yine aynı manzara! Temizlenmeyen kanallar sokakları göle döndürdü! -video

    İzmir'de yine aynı manzara! Temizlenmeyen kanallar sokakları göle döndürdü! -video

    Giriş Tarihi: 21.11.2022, 17:01

    İzmir'de etkisini gösteren sağanak yağış, kısa sürede kent yaşamını olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakları göle döndüren sağanak, Bornova ilçesindeki kanalizasyonlarda taşma meydana getirdi. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışmalara başladı.

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    İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış, caddeleri göle çevirdi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından sağanak yağış, İzmir'in bazı ilçelerinde etkili oldu. Kentin farklı ilçelerinde cadde ve sokaklar, kısa sürede etkili olan sağanak ile göle döndü. Bornova ilçesinde kanalizasyonlarda taşma meydana geldi, iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

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