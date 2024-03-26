 SON DAKİKA
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Yaşam İzmir'de yola dökülen yağ kazaya sebep oldu: Motosikletlinin sürüklendiği anlar kameraya yansıdı

İzmir'de yola dökülen yağ kazaya sebep oldu: Motosikletlinin sürüklendiği anlar kameraya yansıdı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yola dökülen yağ kazaya sebep oldu. Kayan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü otomobile çarparak durabildi. Savrulan sürücü yaralanırken çevredeki vatandaşlar kazaya davetiye çıkaran olaya tepki gösterdi.

İzmir’de sokak ortasında kadına şiddet! Tekme ve yumruk ile saldırdı
İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet! Tekme ve yumruk ile saldırdı
Sahra Çölü’nden Türkiye’ye toz taşınımı! O hastalıklara yol açabilir
Sahra Çölü'nden Türkiye'ye toz taşınımı! O hastalıklara yol açabilir
İlkokul öğrencisinden yürek ısıtan davranış! Türk bayrağını yerden alıp öpüp başına koydu
İlkokul öğrencisinden yürek ısıtan davranış! Türk bayrağını yerden alıp öpüp başına koydu
Manisa’da palalı ve satırlı kavga! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı
Manisa'da palalı ve satırlı kavga! Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı
Motosiklet sürücüsü kamyonun altında can verdi
Motosiklet sürücüsü kamyonun altında can verdi
SOLOTÜRK’ten Çanakkale semalarında nefes kesen gösteri
SOLOTÜRK'ten Çanakkale semalarında nefes kesen gösteri
İzmir’de köpeğe hortumlu, sandalyeli ve kürekli saldırı kamerada
İzmir’de köpeğe hortumlu, sandalyeli ve kürekli saldırı kamerada
Aç kurtlar avlarını böyle yedi! Görüntü Ege’nin o ilinden
Aç kurtlar avlarını böyle yedi! Görüntü Ege'nin o ilinden
İzmir’de soğuk hava deposunda yangın
İzmir'de soğuk hava deposunda yangın
Balıkesir’de yol verme tartışması! Otobüsün önünü kestiler, şoförü darp ettiler, av tüfeğiyle ateş açtılar
Balıkesir'de yol verme tartışması! Otobüsün önünü kestiler, şoförü darp ettiler, av tüfeğiyle ateş açtılar
Göçmen faciası! Çanakkale açıklarında bot battı
Göçmen faciası! Çanakkale açıklarında bot battı
İzmir’de 17 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı
İzmir'de 17 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı
Mahalleyi son kez sahura kaldırdı, kazada hayatını kaybetti
Mahalleyi son kez sahura kaldırdı, kazada hayatını kaybetti
VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'Karabağlar ilçesinde gece saatlerinde Reis Mahallesi Ordu Caddesi'nde seyir halindeki bir motosikletin sürücüsü, yerdeki yağ sebebiyle sürüş hakimiyetini kaybederek kaymaya başladı. Kontrolden çıkan motosiklet önündeki otomobile çarparak dururken, motosiklet sürücüsü kazanın ardından yerde sürüklendi.

Sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, seyir halindeki motosikletin yerdeki yağ nedeniyle kaydığı ve otomobile arkadan çarptığı, daha sonra motosiklet sürücüsünün ayağa kalktığı ve vatandaşların tepkisi yer aldı.

EN YENİ VİDEOLAR

Ben Bu Cihana Sığmazam 62. yeni bölüm fragmanı izle
Ben Bu Cihana Sığmazam 62. yeni bölüm fragmanı izle
Başkan Erdoğan: DEM bir terör örgütü aparatı
Başkan Erdoğan: DEM bir terör örgütü aparatı
İzmir’de maaşı ödenmeyen İZSU şoförleri eylem başlattı
İzmir'de maaşı ödenmeyen İZSU şoförleri eylem başlattı
Başkan Erdoğan: İstanbul’u CHP zulmünden kurtarmalıyız
Başkan Erdoğan: İstanbul'u CHP zulmünden kurtarmalıyız
Kim Milyoner Olmak İster?
Kim Milyoner Olmak İster?
İzmir’de sokak ortasında kadına şiddet! Tekme ve yumruk ile saldırdı
İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet! Tekme ve yumruk ile saldırdı