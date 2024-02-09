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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! | Video

    İzmir'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! | Video

    Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Torbalı ilçesinde tırın, fabrika işçilerini taşıyan servise çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Feci kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.

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    Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Torbalı ilçesinde bir tırın servis minibüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

    İzmir-Aydın kara yolu Kuşçuburun mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 35 BDT 622 plakalı tır, karşı şeride geçerek bir mobilya fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 35 AIA 626 plakalı servis minibüsüne çarptı. Tır, daha sonra yol kenarındaki evin duvarına çarparak durdu.

    Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hikmet Tayfun Ç. (69) Ömer A'nın (42) hayatını kaybettiğini belirledi. Hastanelere kaldırılan 12 yaralıdan 1'i de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Yaralıların hastanelerdeki tedavisi devam ediyor. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

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