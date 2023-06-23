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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'deki görüntü merak uyandırmıştı! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

    İzmir'deki görüntü merak uyandırmıştı! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 23.06.2023, 12:02

    İzmir’de sıra halindeki parlak cisimlerin gökyüzünde ilerleyişi vatandaşları heyecanlandırırken, gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Vatandaşlarca cep telefonuyla çekilen cisimlerin, Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uyduları olduğu öğrenildi.

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    İzmir'de akşam saatlerinde bir düzen içerisinde gökyüzünde ilerleyen parlak cisimler, vatandaşları heyecanlandırdı. Sosyal medyalarda paylaşılan fotoğraf ve görüntülerin akabinde çok sayıda İzmirli, cisimlerin ne olduğuna dair yorumlar yaparken, gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Vatandaşlarca cep telefonuyla çekilen cisimlerin, Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uyduları olduğu öğrenildi.



    Öte yandan, Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor.

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