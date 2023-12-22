İzmir'deki hırsızlık kamerada! Polisi görünce saklandı ama...

İzmir'in Buca ilçesinde bir fırına giren ve içecek çalan hırsız, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. O anlar ise bir vatandaş tarafından kayda alındı.



Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akıncılar Mahallesi'nde bulunan bir fırın kafede meydana geldi. Evlerinin karşısında olan fırının camını açan şüpheli bir kişinin içeride bulunan içecekleri almaya çalıştığını gören vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaş bu esnada, hırsızın içecekleri aldığı ve arkadaki içecekleri de öne dizdiği anları kayda aldı. Olaydan çok kısa süre sonra bölgeye gelen Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızı suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede adının A.B. (39) olduğu belirlenen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.





O ANLAR KAMERADA

Öte yandan hırsızlık anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntüde, şüphelinin içecekleri aldığı, camdan içeri kolunu uzattığı ve arkada bulunan içecekleri de öne aldığı görüldü. Öte yandan polisin geldiğini fark eden şüphelinin araya saklanmak istediği daha sonra da polis tarafından alındığı anlar da görüntüde yer aldı.