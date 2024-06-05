İzmir'deki kaza kamerada! Motor sürücüsü böyle savruldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, minibüse çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf G. (25) yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 4232 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç. (43) idaresindeki 45 ABH 034 plakalı minibüs, seyir halindeyken sağdan gelen Yusuf G. yönetimindeki 45 ANB 763 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf G.'yi önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan Yusuf G., daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf G.'nin tedavisi sürerken, minibüs sürücüsü H.Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yusuf G.'nin motosiklet ile minibüse çarptığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, minibüs seyir halindeyken sağdan gelen motosikletin çarptığı yer aldı.