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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'deki lüks site küle döndü! Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video

    İzmir'deki lüks site küle döndü! Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video

    Giriş Tarihi: 28.04.2023, 08:56

    İzmir'in Narlıdere ilçesinde gece saatlerinde lüks bir sitede çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu 8 saatte kontrol altına alındı. Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi ise ayağından yaralandı. Yangın sonrası sitede büyük çapta hasar oluşan dehşetin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

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    İzmir'in Narlıdere ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında 4 blok ve 168 daireden oluşan lüks bir sitenin 3'üncü bloğunda yangın çıktı. Sitede oturanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede tüm bloğu saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplere, toplumsal müdahale araçları ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Gece saatlerinde söndürme helikopterleri de yangına havadan müdahale etti. Bölgede 70 sağlık görevlisi, 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi de hazır bekletildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

    8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
    Zaman zaman patlamaların da yaşandığı lüks sitedeki yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 8 saat sonra, saat 06.00 sıralarında diğer bloklara da sıçramadan kontrol altına alındı.

    6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, 1 KİŞİ YARALANDI
    Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi ise ayağından yaralandı. Bu kişiler, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, dumandan etkilenen ve yaralanan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

    SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
    Soğutma çalışmaları sürerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangının büyüklüğü de ortaya çıktı. Alevlere teslim olan 3'üncü bloktaki daireler kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta hasar oluştu.

    İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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