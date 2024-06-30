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İzmir'deki orman yangınlarına havadan müdahale yeniden başlatıldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de dün Menderes, Selçuk, Çeşme, Torbalı ilçelerinde orman yangınları çıktı. Çeşme ilçesinde çıkan maki yangını ve Torbalı ilçesindeki yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Selçuk ve Menderes ilçelerindeki orman yangınları ise havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Selçuk-Kuşadası kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti.

Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklarla yeniden başladı. Yangını söndürmek için gece boyunca 3 gece görüşlü helikopter söndürme çalışmalarında görev aldı.

Menderes ilçesinde Karacadağ mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına da sabah havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale yeniden başlatıldı.

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