İzmir'deki orman yangınlarına havadan müdahale yeniden başlatıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/yasam/izmirdeki-orman-yanginlarina-havadan-mudahale-yeniden-baslatildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de dün Menderes, Selçuk, Çeşme, Torbalı ilçelerinde orman yangınları çıktı. Çeşme ilçesinde çıkan maki yangını ve Torbalı ilçesindeki yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Selçuk ve Menderes ilçelerindeki orman yangınları ise havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.