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İzmir'deki yeni yıl magandası yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yeni yıl kutlamaları esnasında sokakta kurusıkı tabancayla havaya 2 el ateş eden bir maganda, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yeni yılın ilk dakikalarında çeşitli kutlamalar yapılırken, Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'nde ise sokakta yürüyen M.A., isimli bir şahıs kurusıkı tabanca ile 2 el havaya ateş açtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yakın olan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen M.A.'ya idari işlem yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, magandanın havaya ateş açtığı anlar, yeni yıl kutlamalarını cep telefonu ile çeken bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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