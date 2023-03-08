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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'e yakışmayan görüntüler! Yollar yarıldı, araçlar çukurlara düştü! | video

    İzmir'e yakışmayan görüntüler! Yollar yarıldı, araçlar çukurlara düştü! | video

    Giriş Tarihi: 08.03.2023, 09:29

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için yapılan uyarının ardından, dün akşam saatlerinden sonra etkisini gösteren sağanak yağış kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, aralarında abulansların da olduğu bazı araçlar yollarda oluşan çukurlara düştü.

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    İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, aralarında ambulansın da olduğu bazı araçlar oluşan çukurlara düştü.
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından, dün akşam saatlerinde kentte yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle birçok ilçede ana caddeler ve sokaklar adeta göle dönerken, vatandaşlar ile trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, Konak'ta ise bir ambulans yolda meydana gelen çukura düştü. Ambulans ve araçlar uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

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