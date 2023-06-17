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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'in iki ilçesinde noktada hortum paniği

    İzmir'in iki ilçesinde noktada hortum paniği

    Giriş Tarihi: 17.06.2023, 15:41

    Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu İzmir'de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Öte yandan Güzelbahçe ve Çeşme ilçesi açıklarında iki ayrı hortumun görüntüleri anbean kaydedildi.

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    İzmir'de sabahın ilk saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış, denizde de etkisini gösteriyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren Güzelbahçe ve Çeşme ilçesi açıklarında hortum meydana geldiği gözlemlendi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınan hortumların, karaya yaklaşmadan yok olduğu öğrenildi.

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