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Kan donduran kaza! İzmir'de yaşlı kadın beton mikserinin altında böyle kaldı

İzmir'in Menderes ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitiren Hamdiye Çimen'in (74) kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bugün sabah saatlerinde Atatürk Caddesi Ayyıldız Parkı önünde gerçekleşen kaza, çevredeki bir işyerinin kamerası tarafından kaydedildi.

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İzmir'in Menderes ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir beton mikseri çarpıp, sürüklediği Hamdiye Çimen (74) hayatını kaybetti. Kaza anının bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Atatürk Caddesi Ayyıldız Parkı önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hamdiye Çimen'e İ.Ö. (46) idaresindeki 35 GB 4096 plakalı beton mikseri çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çimen hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, beton mikserinin Çimen'e çarpıp, altına alarak sürüklemesi yer alıyor.

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