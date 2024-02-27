Kan donduran kaza! İzmir'de yaşlı kadın beton mikserinin altında böyle kaldı

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İzmir'in Menderes ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitiren Hamdiye Çimen'in (74) kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bugün sabah saatlerinde Atatürk Caddesi Ayyıldız Parkı önünde gerçekleşen kaza, çevredeki bir işyerinin kamerası tarafından kaydedildi.