  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Karşıyaka'da yolcu gemisi kıyıya böyle çarptı

    Karşıyaka'da yolcu gemisi kıyıya böyle çarptı

    Giriş Tarihi: 01.08.2023, 14:58

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen yolcu gemisi kazası, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilerek yayınlandı. Geminin kıyıya çarpma anı, büyük bir gürültüyle gerçekleşti ve çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

    Hipodrom meydan savaşı! İzmir’deki kavgada kürekler konuştu
    Hipodrom meydan savaşı! İzmir'deki kavgada kürekler konuştu
    İzmir’de 3 ilçede orman yangını
    İzmir'de 3 ilçede orman yangını
    Manisa’daki görüntüler büyük tepki çekmişti! O işletme faaliyetten menedildi
    Manisa'daki görüntüler büyük tepki çekmişti! O işletme faaliyetten menedildi
    Denizli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
    Denizli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
    Muğla’da orman yangını
    Muğla'da orman yangını
    İzmir’in 7 ilçesinde operasyon! 42 ton sahte etil alkol ele geçirildi
    İzmir'in 7 ilçesinde operasyon! 42 ton sahte etil alkol ele geçirildi
    Gelibolu’da tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı
    Gelibolu’da tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı
    İzmir sahilinde korkutan görüntü
    İzmir sahilinde korkutan görüntü
    İzmir’de 2 ilçede orman yangını
    İzmir'de 2 ilçede orman yangını
    Aydın’da orman yangını
    Aydın'da orman yangını
    Fazıl Bey’in cenaze töreni görüntülerini İzmirli araştırmacı ortaya çıkardı
    Fazıl Bey'in cenaze töreni görüntülerini İzmirli araştırmacı ortaya çıkardı
    Adana’da korkutan deprem | Video
    Adana'da korkutan deprem | Video
    Son dakika: Manisa’da orman yangını
    Son dakika: Manisa'da orman yangını
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde arıza nedeniyle sürüklendiği ve durdurulamadığı iddia edilen bir yolcu gemisi, kıyı bandına sert bir şekilde çarptı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

    Olay bugün Karşıyaka İskelesi yakınlarında meydana geldi. İskele açıklarında manevra esnasında makinede yaşanan arıza nedeniyle kontrolden çıktığı öğrenilen, İZDENİZ'e ait 'Dokuz Eylül' adlı yolcu gemisi, süratli bir şekilde kıyı bandına çarptı. Çarpmanın ardından büyük bir gürültü meydana gelirken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.




    YARALI YOK
    Gemi kaptanının çarpma sonrası gemiyi iskelenin doğusuna yanaştırdığı öğrenilirken, kıyı bandına çarpan gemi detaylı kontroller için Bostanlı İskelesine nakledildi. İlk kontrollerde sahilde veya gemide bir hasar tespit edilmezken meydana gelen olayda da yaralanan vatandaşın olmadığı bildirildi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Hipodrom meydan savaşı! İzmir’deki kavgada kürekler konuştu
    Hipodrom meydan savaşı! İzmir'deki kavgada kürekler konuştu
    İzmir’de 3 ilçede orman yangını
    İzmir'de 3 ilçede orman yangını
    İzmir’de bir kişi yerde bulduğu para dolu cüzdanı alıp yoluna devam etti
    İzmir'de bir kişi yerde bulduğu para dolu cüzdanı alıp yoluna devam etti
    Manisa’daki görüntüler büyük tepki çekmişti! O işletme faaliyetten menedildi
    Manisa'daki görüntüler büyük tepki çekmişti! O işletme faaliyetten menedildi
    Denizli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
    Denizli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
    Üvey Anne 6. bölüm 2. fragmanı
    Üvey Anne 6. bölüm 2. fragmanı