Köyceğiz'de orman yangını

Son dakika... Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin en uzak yerleşim birimlerinden biri olan Otmanlar Mahallesi'nde orman yangını başladı. Ormanlık alandaki yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından görevlendirilen hava ve kara ekipleri sevk edildi.
Son dakika... Muğla'nın Köyceğiz ilçesine en uzak yerleşim birimlerinden Otmanlar Mahallesinde orman yangını başladı.
Ormanlık alanda başlayan yanın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan hava ve yer araçları sevk edildi. Sık kızılçam ormanları ile kaplı alanda başlayan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.