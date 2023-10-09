Köyceğiz'de orman yangını

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Son dakika... Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin en uzak yerleşim birimlerinden biri olan Otmanlar Mahallesi'nde orman yangını başladı. Ormanlık alandaki yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından görevlendirilen hava ve kara ekipleri sevk edildi.