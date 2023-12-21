Kuşadası'nda denizde can pazarı! Göçmenlerin imdadına balıkçılar yetişti | Video

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde fırtınaya yakalanan ve denizde can pazarı yaşanan anlarda göçmenlerin imdadına Türk balıkçıları yetişti. 25 düzensiz göçmen Türk balıkçı teknesine binerek ölümden kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmak isteyen göçmenler sabah saatlerinde lastik botla yola çıktı. Sahil güvenliğe yakalanmamak isteyen göçmenler bu sefer fırtınaya yakalandı. Aşırı yağmur ve fırtınaya yakalanan göçmenlerin imdadına bölgede balık tutan balıkçı teknesi yetişti. Teker teker kendi teknesine alan Kuşadalı balıkçı olayı telsizle sahil güvenliğe bildirdi. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler için adli işlem başlatıldı.

Kuşadası açıklarında göçmenleri kurtaran Ali Bey isimli teknenin sahibi balıkçı Ali Sarıhan, "Bir anda göçmenler bizim teknemize yanaştı. Biz de onları teknemize aldık. Şu an 25 göçmen var teknemizde. Hava şartlarından dolayı teknemize sığındılar. Biz de sahil güvenlikle irtibat kurup durumu kendilerine bildirdik" dedi.