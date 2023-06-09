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    Yeniasır TV Yaşam Kuşadası'nda korku filmlerini aratmayan görüntü! Denize peş peşe yıldırım düştü

    Kuşadası'nda korku filmlerini aratmayan görüntü! Denize peş peşe yıldırım düştü

    Giriş Tarihi: 09.06.2023, 14:22

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağış sırasında art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Pilav Dağı olarak adlandırılan bölge ile Sahil Siteleri’ndeki deniz kıyısına ise yıldırımın isabet etme anı görüntülendi.

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    Kuşadası'nda dün akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü ve sağanak yağış etkili oldu. Gece boyunca aralıklarla süren yağışta, ilçede metrekareye ortalama 20 kilogram yağmur düştü. Yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. İlçenin farklı noktalarında meydana gelen yıldırım düşmeleri de vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, Pilav Dağı olarak adlandırılan bölge ile Sahil Siteleri'ndeki deniz kıyısına yıldırımın isabet etme anı anbean görüntülendi.

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