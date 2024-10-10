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Kuşadası'nı aç yaban domuzları bastı! Görenler hayrete düştü | VİDEO

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaban domuzları aç kalınca olanlar oldu. Yaban domuzları şehir merkezine kadar inerek yığılan çöp konteynerlerinin arasında yiyecek aradılar. O anları görenler hayretler içerisinde kalırken, ilçe sakinleri cep telefonları ile yaban domuzlarını kayda aldı.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aç kalan yaban domuzları yanlarına aldıkları yavrularıyla birlikte şehir merkezine kadar indi. Görenler hayretler içerisinde kaldı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kuşadası'nda aç kalan yaban domuzları şehir merkezine gelmeye devam ediyor. Yığılan çöp konteynerlerini karıştıran yaban domuzları özellikle peyzaj alanlarında bulunan yeşil alanlarda yiyecek arıyor.

Yavrularıyla birlikte sürü halinde ilçe merkezinin ana cadde ve sokaklarında dolaşan yaban domuzları otomobillerin arasında geçerek İsmail Cem Dostluk Ve Barış Meydanına kadar indi. O anlara tanıklık eden ilçe sakinleri cep telefonları ile yaban domuzlarını kayda aldı.

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