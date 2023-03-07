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    Yeniasır TV Yaşam Manisa'da beton mikseri faciası! Kızını iterek kurtaran anne hayatını kaybetti | Video

    Manisa'da beton mikseri faciası! Kızını iterek kurtaran anne hayatını kaybetti | Video

    Giriş Tarihi: 07.03.2023, 08:53

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve kızına beton mikseri çarptı. Feci kazada hayatını kaybeden annenin kızını iterek beton mikserinin altında kalmaktan kurtardığı öğrenildi.

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    Kaza, Turgutlu ilçesi Şehitler Mahallesi Karaağaç yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah T. yönetimindeki 45 EG 411 plakalı beton mikseri, 7 Eylül yolundan Karaağaç yoluna döndüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe İşnel (42) ve kızı Emine Nehir İşnel'i (19) altına alarak sürüklemeye başladı. Kazayı gören vatandaşlar ise beton mikserinin şoförü Abdullah T.'yi uyararak durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin altında sıkışan anne Ayşe İşnel itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak çıkarılırken, kızı Emine Nehir hafif sıyrıklarla aracın altından çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan anne Ayşe İşnel, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafında gözaltına alındı.

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