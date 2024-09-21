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Manisa'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki işçi servisi alev alev yandı | Video

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sabah saatlerinde seyir halinde olan işçi servisinde yangın çıktı. Şoför ve araçta bulunan 3 işçi yangından yara almadan kurtulurken araç kullanılamaz hale geldi.

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, seyir halindeki işçi servisi çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Araçtan duman çıkmaya başlayınca otobüsü terk eden şoför ve 3 işçi yangından yara almadan kurtuldu.

Olay, bu sabah 07.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Akmescit Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Nalbant'ın kullandığı 45 J 1576 plakalı servis otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Nabant, aracı yolun sağına çekip, içindeki 3 işçiyi tahliye etti. Kısa süre sonra tüm otobüsü alevler sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bir süre yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise su sıkarak alevleri kısa sürede söndürdü. Otobüs kullanılmaz hale geldi. Otobüsün kaldırılması ardından, yol trafiğe tekrar açıldı.

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