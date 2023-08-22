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    Yeniasır TV Yaşam Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video

    Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video

    Giriş Tarihi: 22.08.2023, 12:54

    Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Tesisten yükselen kara dumanlar gökyüzünü kaplarken ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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    Manisa'nın Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki katı atık bertaraf tesisinin toplama bölümünde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, sevk edildi.

    Yangına, Salihli ilçesinden itfaiye ve orman ekipleri de takviye olarak gönderildi. Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, tesisten yükselen siyah dumanlar, kentin pek çok noktasından görüldü.

    Ekipler alevlere müdahale ediyor.

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