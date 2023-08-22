Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video

Manisa'nın Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki katı atık bertaraf tesisinin toplama bölümünde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, sevk edildi.

Yangına, Salihli ilçesinden itfaiye ve orman ekipleri de takviye olarak gönderildi. Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, tesisten yükselen siyah dumanlar, kentin pek çok noktasından görüldü.

Ekipler alevlere müdahale ediyor.