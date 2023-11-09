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    Yeniasır TV Yaşam Manisa'daki çiftlikten ilginç görüntüler: İnekler adama böyle saldırdı

    Manisa'daki çiftlikten ilginç görüntüler: İnekler adama böyle saldırdı

    Giriş Tarihi: 09.11.2023, 10:30

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir çiftlikte çalışan Fırat Öney, bakımını yaptığı ineklerin saldırısına uğradı. İneklerden birinin boynuz darbesiyle yere düşen Öney'e diğerleri de saldırdı. Öney, ineklerin bir an durmasını fırsat bilip, dışarı çıkarak canını kurtardı. O anlarısa kamera tarafından kaydedildi.

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    Manisa'da çalıştığı çiftlikte bakımını yaptığı ineklerin saldırısına uğrayan Fırat Öney (46), ağır yaralandı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olay, 4 Kasım'da Turgutlu Ovası Daloğlu mevkisindeki Mustafa Durmuş'a ait çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte çalışan Fırat Öney, bakımını yaptığı ineklerin saldırısına uğradı. İneklerden birini boynuz darbesiyle yere düşen Öney'e diğerleri de saldırdı.

    Öney, ineklerin bir an durmasını fırsat bilip, dışarı çıkarak canını kurtardı. Kendi imkanıyla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne giden Öney'in kaburgalarında kırıklar olduğu, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Öney'in tedavisi sürerken, ineklerin saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

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