Manisa'nın Kapadokya'sı Kula Peribacaları görenleri büyüledi!

Manisa'nın Kula ilçesinde doğal görüntüsü ve güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen peribacaları, görenleri kendine hayran bırakıyor. Vadinin iki yanına tüm heybetiyle kurulan peribacaları, anıtsal görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Kula ile Salihli ilçe sınırlarında yer alan Türkiye'nin UNESCO etiketli, ilk ve tek jeoparkında bulunan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından da tabiat alanı ilan edilen Kula Peribacaları Tabiat Anıtı, Manisa turizminin yeni gözdesi oldu. İzmir-Ankara kara yolunun 156'ncı kilometresinde, Kula'ya ise 16 kilometre uzaklıktaki Burgaz mevkisinde yer alan peribacaları, doğal görüntüsü ve güzelliğiyle ziyaretçilerine seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor. Bölgede 14 milyon yıl önce bulunan bir gölün tabanındaki alüvyal çökeltilerin oluşturduğu kalıntıların zaman içinde rüzgar ve suyla aşınmasıyla oluşan peribacaları, ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.