  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Marmaris'te korkutan otel yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

    Marmaris'te korkutan otel yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

    Giriş Tarihi: 25.08.2023, 11:48

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan bir otelde elektrik aksamından olduğu düşünülen yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın büyümeden söndürülürken otelde maddi hasar meydana geldi.

    Marketteki silahlı saldırıyı önlemek isterken öldürüldü! Maganda kurbanı Merve’nin son görüntüleri ortaya çıktı
    Marketteki silahlı saldırıyı önlemek isterken öldürüldü! Maganda kurbanı Merve'nin son görüntüleri ortaya çıktı
    İzmir’de sokak ortasında kanlı infaz! Kuzenine kurşun yağdırdı
    İzmir'de sokak ortasında kanlı infaz! Kuzenine kurşun yağdırdı
    İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! Kaldırımda otururken fare ısırdı
    İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Kaldırımda otururken fare ısırdı
    Çanakkale’deki büyük orman yangınında son durum
    Çanakkale'deki büyük orman yangınında son durum
    Denizli’deki tetikçi cinayeti işlemek için 25 bin lira almış!
    Denizli'deki tetikçi cinayeti işlemek için 25 bin lira almış!
    İzmir’deki makilik yangınında 3 hektar küle döndü
    İzmir'deki makilik yangınında 3 hektar küle döndü
    Manisa’da acı olay! Güreşçilerin olduğu otomobil kaza yaptı: 4 ölü 1 ağır yaralı
    Manisa'da acı olay! Güreşçilerin olduğu otomobil kaza yaptı: 4 ölü 1 ağır yaralı
    Aydın’da eğitim uçağı düştü | Video
    Aydın'da eğitim uçağı düştü | Video
    Çanakkale’de orman yangını | Video
    Çanakkale’de orman yangını | Video
    Manisa’da geri dönüşüm tesisinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
    Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
    Harmandalı çöplüğü için kapatma kararı! Belediye mahkemenin kararını uygulayacak mı?
    Harmandalı çöplüğü için kapatma kararı! Belediye mahkemenin kararını uygulayacak mı?
    İzmir’de sigara izmaritinden çıkan yangın korkuttu! 4’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi
    İzmir'de sigara izmaritinden çıkan yangın korkuttu! 4’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi
    İzmir’de bir esnafın hayatını kaybettiği cinayet güvenlik kamerasında
    İzmir'de bir esnafın hayatını kaybettiği cinayet güvenlik kamerasında
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Yangın, sabahın erken saatlerinde Siteler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin bahçesindeki sahnenin kulis kısmında çıktı. Elektrik aksamından kaynaklı olduğu tahmin edilen yangında bir anda gökyüzünü dumanlar kapladı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Marmaris itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Büyümeden söndürülen yangında otelde maddi hasar meydana geldi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Marketteki silahlı saldırıyı önlemek isterken öldürüldü! Maganda kurbanı Merve’nin son görüntüleri ortaya çıktı
    Marketteki silahlı saldırıyı önlemek isterken öldürüldü! Maganda kurbanı Merve'nin son görüntüleri ortaya çıktı
    AK Parti 22. yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    AK Parti 22. yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    AK Parti 22 yaşında! İşte 22 yıllık başarı hikayesi...
    AK Parti 22 yaşında! İşte 22 yıllık başarı hikayesi...
    İzmir’de sokak ortasında kanlı infaz! Kuzenine kurşun yağdırdı
    İzmir'de sokak ortasında kanlı infaz! Kuzenine kurşun yağdırdı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
    İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! Kaldırımda otururken fare ısırdı
    İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Kaldırımda otururken fare ısırdı