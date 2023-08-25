Marmaris'te korkutan otel yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Yangın, sabahın erken saatlerinde Siteler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin bahçesindeki sahnenin kulis kısmında çıktı. Elektrik aksamından kaynaklı olduğu tahmin edilen yangında bir anda gökyüzünü dumanlar kapladı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Marmaris itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Büyümeden söndürülen yangında otelde maddi hasar meydana geldi.