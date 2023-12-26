Milas’ta meşrubat hırsızları kameraya takıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/yasam/milasta-mesrubat-hirsizlari-kameraya-takildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'nın Milas ilçesinde kapalı olan bir iş yerine ait dolaptan yaklaşık beş bin lira değerinde meşrubat çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.