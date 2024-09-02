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Motoruyla gelip kurşun yağdırdı! İzmir'deki intikam cinayetinin zanlısı yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde 1 hafta önce omzundan bıçaklanan D.K, intikam için kendini bıçaklayan şahsı tabancayla vurarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken D.K. suç aleti ile birlikte yakalandı.

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde güvenlik kameralarına da yansıyan intikam cinayetinin zanlısı 20 yaşındaki D.K., olayın ardından suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi gecesi Cengizhan Mahallesi 1620/20 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. (20) adlı bir kişi motosiklet ile sokağa gelerek husumetlisi olduğu Muhammed Umut Demirbuğa (21) ve kardeşi Ö.D.'ye tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ö.D. bacağından vurulurken, Muhammed Umut Demirbuğa kaçarak bir markete sığındı. Demirbuğa'yı markete kadar motosikletle kovalayan D.K., daha sonra tabancayla markete ateş açtı ve motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu Muhammed Umut Demirbuğa kafasından, market sahibi E.K. ise bacağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralanan Muhammed Umut Demirbuğa ile hafif yaralanan kardeşi Ö.D. ve market sahibi E.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muhammed Umut Demirbuğa hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ANI KAMERADA
Cinayet, olayın gerçekleştiği marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, marketin önüne doğru koşarak gelen Muhammed Umut Demirbuğa'nın arkasından motosikletle gelen ve başında kask olan D.K. tarafından kovalandığı, markete girmek isterken tabancayla vurulduğu, daha sonra markette yere düştüğü esnada motosikletten inen saldırganın bir el daha ateş ettiği anlar yer aldı.

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