  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Muğla'da akılalmaz görüntü! Kısırlaştırılmaya götürülen kedi kafasıyla camı kırıp kaçtı

    Muğla'da akılalmaz görüntü! Kısırlaştırılmaya götürülen kedi kafasıyla camı kırıp kaçtı

    Giriş Tarihi: 29.08.2023, 13:43

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde kısırlaştırılmak için barınağa götürülen sokak kedisi, içinde bulunduğu aracın camını kafasıyla kırarak kaçtı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

    İzmir’de hareketli anlar! Yolcu gemisinin kaptanı fark etti
    İzmir'de hareketli anlar! Yolcu gemisinin kaptanı fark etti
    İzmir’de gençlerin kaza yaptığı anlar anbean kaydedildi
    İzmir’de gençlerin kaza yaptığı anlar anbean kaydedildi
    İzmir’deki market soygununda hırsız yanlışlıkla arkadaşını vurdu
    İzmir'deki market soygununda hırsız yanlışlıkla arkadaşını vurdu
    İzmir’de gökyüzünde görsel şölen! Şimşekler geceyi aydınlattı
    İzmir'de gökyüzünde görsel şölen! Şimşekler geceyi aydınlattı
    İzmir’den ilginç görüntü! Halay sevdası yağmur dinlemedi: Masa ve sandalyeleri kullandılar
    İzmir'den ilginç görüntü! Halay sevdası yağmur dinlemedi: Masa ve sandalyeleri kullandılar 27.8.2023 10:09:50
    Manisa’da alevler geceyi aydınlattı
    Manisa'da alevler geceyi aydınlattı
    Muğla’da akıllara durgunluk veren görüntü! Yüzüstü yatan sürücünün üzerine oturup, motosiklet kullandı
    Muğla'da akıllara durgunluk veren görüntü! Yüzüstü yatan sürücünün üzerine oturup, motosiklet kullandı
    İzmir’de orman yangını
    İzmir'de orman yangını
    Binlerce hektar alan zarar gördü! Çanakkale’deki orman yangınının çıktığı ilk anlar kamerada
    Binlerce hektar alan zarar gördü! Çanakkale'deki orman yangınının çıktığı ilk anlar kamerada
    Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi!
    Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi!
    Marmaris’te korkutan otel yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı
    Marmaris'te korkutan otel yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı
    Marketteki silahlı saldırıyı önlemek isterken öldürüldü! Maganda kurbanı Merve’nin son görüntüleri ortaya çıktı
    Marketteki silahlı saldırıyı önlemek isterken öldürüldü! Maganda kurbanı Merve'nin son görüntüleri ortaya çıktı
    İzmir’de sokak ortasında kanlı infaz! Kuzenine kurşun yağdırdı
    İzmir'de sokak ortasında kanlı infaz! Kuzenine kurşun yağdırdı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Muğla'nın Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Mehmet Ülker, bölgedeki bir sokak kedisini kısırlaştırmak için Torba'daki Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'ne getirdi. Ülker, kafesinden kaçan hayvanı araçtan alıp merkeze götürmek için yakalamaya çalıştı. Kedi, hafif ticari aracın bagaj camını kafasıyla kırıp dışarı çıktı. Kırık camdan dışarı çıkıp araçtan atlayan kedi, uzaklaştı. Kısa süre sonra tekrar aracın yanına gelen kedi, tekrar kaçarak uzaklaştı.

    Sokak hayvanlarını yakaladıkça merkeze kısırlaştırmak için getirdiğini söyleyen Mehmet Ülker, o gün yaşanan olayı şöyle anlattı;
    "O gün 3 tane kedi yakaladım. Getirdim buraya. Bir tanesi kafesten kaçmış. Yakalayayım derken, çamurluğun üzerindeki cama kafayı vurup ve camı kırıp kaçması bir oldu. Ben de şaşırdım, insan gücüyle kırılamayacak şeyi kedi kafasıyla nasıl kırdı, nasıl kaçtı? Cam çatlak falan değildi. Camın fiyatını sordum, 30 bin TL dediler. 30 bin TL'nin önemi yok, önemli olan o hayvanın sağlıklı olması. Hayvanın başına bir şey gelmesin ya da bir yerde yaralı yatmasın. Çünkü ben kendimi hayvanlar için adadım. Bunlar için 30 bini bırakalım da 60 bin feda olsun. Keşke her vatandaş da böyle olsa"

    Hayvanın camı kırdıktan sonra kaçtığını dile getiren Ülker, "Halen geliyorum, ismini bağırıyorum buralarda, buralarda mı diye bakıyorum. Bulursam aynı yerine yine götüreceğim. Ben bir hayvansever olarak kendimi bu işlere adadım. Güvercinlik'te onların her türlü ihtiyacını karşılıyorum. Bütçem el verdikçe mamasını karşılıyorum" dedi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Ben Bu Cihana Sığmazam 36. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 36. bölüm fragmanı
    MKYK sonrası önemli açıklamalar
    MKYK sonrası önemli açıklamalar
    İzmir’de hareketli anlar! Yolcu gemisinin kaptanı fark etti
    İzmir'de hareketli anlar! Yolcu gemisinin kaptanı fark etti
    İzmir’de gençlerin kaza yaptığı anlar anbean kaydedildi
    İzmir’de gençlerin kaza yaptığı anlar anbean kaydedildi
    CHP ilçe kongresi karıştı! Milletvekili ile eski il başkanı arasında ‘yalancı ve haddini bil’ tartışması
    CHP ilçe kongresi karıştı! Milletvekili ile eski il başkanı arasında ‘yalancı ve haddini bil’ tartışması
    Ateş Kuşları 22. bölüm 2.fragmanı
    Ateş Kuşları 22. bölüm 2.fragmanı