  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Muğla'da akılalmaz görüntü! Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı | Video

    Muğla'da akılalmaz görüntü! Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı | Video

    Giriş Tarihi: 29.11.2023, 10:21

    Muğla'nın Milas ilçesinden gelen görüntüler büyük tepki çekti. Bir ilkokulda görev yapan müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrencisini havaya kaldırdıktan sonra sınıfa fırlatarak attı. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken açığa alınan müdür yardımcının bir süre önce görevine geri döndüğü öğrenildi.

    Bodrum’da şaşkına çeviren görüntü! Yol aniden köpürdü
    Bodrum'da şaşkına çeviren görüntü! Yol aniden köpürdü
    İzmir’de deniz neden yükseldi? İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar’dan uyarı
    İzmir'de deniz neden yükseldi? İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan uyarı
    Sinirlenen kepçe operatörü işçileri iş makinesiyle kovaladı
    Sinirlenen kepçe operatörü işçileri iş makinesiyle kovaladı
    Dalgalar yükselince denize düştü! İzmir’deki panik anları kamerada
    Dalgalar yükselince denize düştü! İzmir'deki panik anları kamerada
    İzmir’de sağanak ve fırtına sonrası esnaf normale dönmeye çalışıyor
    İzmir'de sağanak ve fırtına sonrası esnaf normale dönmeye çalışıyor
    Bodrum’u fırtına vurdu! Deniz taştı, tekneler battı
    Bodrum'u fırtına vurdu! Deniz taştı, tekneler battı
    İzmir’de fırtına ve yağışın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
    İzmir'de fırtına ve yağışın verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
    İzmir’de denizle kara birleşti
    İzmir'de denizle kara birleşti
    Muğla’da Dalaman’daki hortumun görüntüleri ortaya çıktı
    Muğla'da Dalaman'daki hortumun görüntüleri ortaya çıktı
    Muğla’da hortum ortalığı birbirine kattı! Çatılar uçtu, ağaç ve direkler devrildi
    Muğla'da hortum ortalığı birbirine kattı! Çatılar uçtu, ağaç ve direkler devrildi
    Denizli’de bir garip olay! Şoka giren kazazede ‘Rüya bu’ deyip koşmaya başladı
    Denizli'de bir garip olay! Şoka giren kazazede ‘Rüya bu’ deyip koşmaya başladı
    İzmir’de denizde hortum! O anlar böyle görüntülendi | Video
    İzmir'de denizde hortum! O anlar böyle görüntülendi | Video
    Bodrum’da kan donduran cinayet
    Bodrum'da kan donduran cinayet
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Olay, 6 Ekim'de ilçeye bağlı Sakarya İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun müdür yardımcısı Mehmet Serkan G., koridordaki birinci sınıf öğrencisi E.S.'yi koltuk altından tutup, havaya kaldırdıktan sonra sınıfa fırlattı. E.S., okul çıkışında kedisini alan annesi S.Ö.S. ile eve döndü. Evde, belinde ağrı olduğunu söyleyen E.S., annesinin ısrarı üzerine yaşananları anlattı. Sırtında morluklar da oluşan E.S., hastaneye götürülüp, darp raporu alındı. Ardından da müdür yardımcısı Mehmet Serkan G. hakkında Milas Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Durumun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de bildirilmesi üzerine Mehmet Serkan G. hakkında idari soruşturma başlatılıp, 19 Ekim'de açığa alındı. İdari para cezası da verilen Mehmet Serkan G., 3 Kasım'da tekrar görevine iade edildi. Mehmet Serkan G. hakkında başlatılan adli soruşturma sürerken, olaya dair güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Müdür Yardımcısı'nın E.S.'yi koltuk altından tutup, diğer öğrencilerin gözü önünde sınıfın içine doğru fırlatması yer alıyor.

    'AÇIĞA ALINDI, 6 GÜN SONRA GÖREVİNE İADE EDİLDİ'
    Olayın ardından başlattıkları hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirten anne S.Ö.S., "Oğlum, müdür yardımcı tarafından kaldırılıp, 1,5 metre kadar yükseklikten beton zemine fırlatılmasıyla sırtüstü düşmüş. Sırtı morardı ve iki gün yürüme güçlüğü çekti. Bu insanlıktan yoksun kişi tarafından yerde acılar içinde ağlayarak bırakıldı ve hayatına kastedildi. Bu durum arkadaşlarının korku dolu bakışları önünde gerçekleşti. Nasıl bir insan, nasıl bir eğitimci ona emanet edilmiş 6 yaşında bir çocuğun hayatına kastedebilir? İki haftalık uğraşlarımız sonucu, açığa alındı ancak 6 günlük üstünkörü ve özensiz yapılan soruşturma sonucu idari ceza verilerek, şiddeti yaşayan oğlum ve tanık olan arkadaşlarının yaşadığı travma göz ardı edilerek 'görev yeri değişikliği' yapılmadan görevine iade edildi. Bu çok ciddi kabul edilemez bir durumdur" dedi.

    VALİLİK, ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI
    Milas'ta okul müdür yardımcısı Mehmet Serkan G.'nin 1'inci sınıf öğrencisi E.S.'yi (6), havaya kaldırıp fırlattığı olayın ardından Muğla Valiliği'nden, konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "28.11.2023 tarihinde ulusal ve yerel basında yer alan 'Milas Sakarya İlkokulu'nda öğrenciye yönelik şiddet' konulu haberle ilgili olarak, Valiliğimizce konunun aydınlatılması amacıyla çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bodrum’da şaşkına çeviren görüntü! Yol aniden köpürdü
    Bodrum'da şaşkına çeviren görüntü! Yol aniden köpürdü
    İzmir’de deniz neden yükseldi? İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar’dan uyarı
    İzmir'de deniz neden yükseldi? İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan uyarı
    Kuruluş Osman 138. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 138. bölüm fragmanı
    MHP lideri Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli mesajlar
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MYK sonrası açıklama! Batı hükümetleri ikiyüzlülük içerisinde
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası açıklama! "Batı hükümetleri ikiyüzlülük içerisinde"
    Sinirlenen kepçe operatörü işçileri iş makinesiyle kovaladı
    Sinirlenen kepçe operatörü işçileri iş makinesiyle kovaladı