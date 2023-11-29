Muğla'da akılalmaz görüntü! Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı | Video

Olay, 6 Ekim'de ilçeye bağlı Sakarya İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun müdür yardımcısı Mehmet Serkan G., koridordaki birinci sınıf öğrencisi E.S.'yi koltuk altından tutup, havaya kaldırdıktan sonra sınıfa fırlattı. E.S., okul çıkışında kedisini alan annesi S.Ö.S. ile eve döndü. Evde, belinde ağrı olduğunu söyleyen E.S., annesinin ısrarı üzerine yaşananları anlattı. Sırtında morluklar da oluşan E.S., hastaneye götürülüp, darp raporu alındı. Ardından da müdür yardımcısı Mehmet Serkan G. hakkında Milas Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Durumun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de bildirilmesi üzerine Mehmet Serkan G. hakkında idari soruşturma başlatılıp, 19 Ekim'de açığa alındı. İdari para cezası da verilen Mehmet Serkan G., 3 Kasım'da tekrar görevine iade edildi. Mehmet Serkan G. hakkında başlatılan adli soruşturma sürerken, olaya dair güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Müdür Yardımcısı'nın E.S.'yi koltuk altından tutup, diğer öğrencilerin gözü önünde sınıfın içine doğru fırlatması yer alıyor.

'AÇIĞA ALINDI, 6 GÜN SONRA GÖREVİNE İADE EDİLDİ'

Olayın ardından başlattıkları hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirten anne S.Ö.S., "Oğlum, müdür yardımcı tarafından kaldırılıp, 1,5 metre kadar yükseklikten beton zemine fırlatılmasıyla sırtüstü düşmüş. Sırtı morardı ve iki gün yürüme güçlüğü çekti. Bu insanlıktan yoksun kişi tarafından yerde acılar içinde ağlayarak bırakıldı ve hayatına kastedildi. Bu durum arkadaşlarının korku dolu bakışları önünde gerçekleşti. Nasıl bir insan, nasıl bir eğitimci ona emanet edilmiş 6 yaşında bir çocuğun hayatına kastedebilir? İki haftalık uğraşlarımız sonucu, açığa alındı ancak 6 günlük üstünkörü ve özensiz yapılan soruşturma sonucu idari ceza verilerek, şiddeti yaşayan oğlum ve tanık olan arkadaşlarının yaşadığı travma göz ardı edilerek 'görev yeri değişikliği' yapılmadan görevine iade edildi. Bu çok ciddi kabul edilemez bir durumdur" dedi.

VALİLİK, ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Milas'ta okul müdür yardımcısı Mehmet Serkan G.'nin 1'inci sınıf öğrencisi E.S.'yi (6), havaya kaldırıp fırlattığı olayın ardından Muğla Valiliği'nden, konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "28.11.2023 tarihinde ulusal ve yerel basında yer alan 'Milas Sakarya İlkokulu'nda öğrenciye yönelik şiddet' konulu haberle ilgili olarak, Valiliğimizce konunun aydınlatılması amacıyla çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.