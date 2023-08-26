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    Yeniasır TV Yaşam Muğla'da akıllara durgunluk veren görüntü! Yüzüstü yatan sürücünün üzerine oturup, motosiklet kullandı

    Muğla'da akıllara durgunluk veren görüntü! Yüzüstü yatan sürücünün üzerine oturup, motosiklet kullandı

    Giriş Tarihi: 26.08.2023, 15:47

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklet üzerine yüzüstü yatan sürücünün üzerine kasksız bir yolcu oturdu. Motosikleti kullanan yolcunun hem kendini hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye attığı o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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    Muğla Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde kasksız bir yolcu, motosikletin üzerine yüzüstü yatan sürücünün üzerine oturdu. Zaman zaman hızı 90 kilometreye kadar ulaşan motosikleti kullanan yolcunun, hem kendi can güvenliğini, hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye attığı anlar, diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sürücüye tepki yağdı.

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