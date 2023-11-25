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    Yeniasır TV Yaşam Muğla'da hortum ortalığı birbirine kattı! Çatılar uçtu, ağaç ve direkler devrildi | Video

    Muğla'da hortum ortalığı birbirine kattı! Çatılar uçtu, ağaç ve direkler devrildi | Video

    Giriş Tarihi: 25.11.2023, 15:28

    Muğla'nın Dalaman ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtınayla birlikte çıkan hortum evlerin çatılarını uçurdu, ağaç ve elektrik direklerini devirdi. Can kaybının yaşanması hortum anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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    Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin kıyı kesimlerinde oluşabilecek olumsuz hava koşullarına karşı önlem alınması uyarısının ardından Dalaman ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Fırtınayla ile birlikte oluşan hortum bazı evlerin çatılarını uçururken, elektrik direkleri ve ağaçları da devirdi. Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Yetkili kurumların bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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