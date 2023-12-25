Muğla'da kazaya davetiye çıkaran görüntü! Seyir halinde cep telefonu ile mesajlaştı | Video

Marmaris-Dalaman Havalimanı arasında yolcu taşıyan MUTTAŞ'a ait yolcu otobüsünün şoförü, seyir halinde iken cep telefonu ile sürekli olarak mesajlaşmasının sosyal medyada yayınlanması sonrası cezadan kurtulmadı.

Olay 20 Aralık tarihinde Dalaman-Marmaris hattında yaşandı. Dalaman havalimanına İsveç'ten gelen bir yolcu Marmaris'e gitmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ'a ait otobüse bindi. Otobüs seyir halinde iken şoför elindeki telefon ile mesajlaşmaya başladı.

Şoförün yol boyunca sık sık cep telefonu ile mesajlaşmasını İsveç'ten gelen yolcu kendi cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından otobüs sürücüsü hakkında emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek maddelerinden toplam bin 823 TL idari para cezası yazıldı.

