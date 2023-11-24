  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Muğla'da vahşet! Köpeğe sert bir cisimle vurarak kaçtı

    Muğla'da vahşet! Köpeğe sert bir cisimle vurarak kaçtı

    Giriş Tarihi: 24.11.2023, 15:24

    Muğla'nın Bodrum ilçesinden gelen görüntüler 'bunu yapan insan olamaz' dedirtti. Sokaktan kamyoneti ile geçen sürücü kendisine havlayan köpeğe sert bir cisimle vurarak kaçtı. Köpeğin sahibi şüpheliden şikayetçi olurken o anlar kameraya yansıdı.

    Bisikletli gence çarpan ambulans şoförü hüngür hüngür ağladı
    Bisikletli gence çarpan ambulans şoförü hüngür hüngür ağladı
    Kaza böyle geldi, araçlar yolda metrelerce kaydı
    Kaza böyle geldi, araçlar yolda metrelerce kaydı
    Denizli’de ikiz bebekleriyle cinayete kurban giden Hatice Çaltı’nın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te neler yaşandı?
    Denizli'de ikiz bebekleriyle cinayete kurban giden Hatice Çaltı'nın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te neler yaşandı?
    İzmir’de kayboldu! Ali İhsan Yeşil’in ailesi Müge Anlı’da seslerini duyurdu
    İzmir'de kayboldu! Ali İhsan Yeşil'in ailesi Müge Anlı'da seslerini duyurdu 22.11.2023 13:58:58
    Kamyonun arkasında ölümle dans! Muğla’da böyle görüntülendi
    Kamyonun arkasında ölümle dans! Muğla'da böyle görüntülendi
    Aydın’da bir garip olay! Bir anda birbirlerine saldırdılar
    Aydın'da bir garip olay! Bir anda birbirlerine saldırdılar
    Fırtına Didim’de çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
    Fırtına Didim'de çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
    İzmir yağmura teslim! Çocuğu ile sudan geçmeye çalışan anneye polis yardım eli uzattı
    İzmir yağmura teslim! Çocuğu ile sudan geçmeye çalışan anneye polis yardım eli uzattı
    İzmir’de her sağanak sonrası değişmeyen manzara! Cadde ve sokaklar suyla doldu
    İzmir'de her sağanak sonrası değişmeyen manzara! Cadde ve sokaklar suyla doldu
    İzmir’de 8 ayrı iş yerine giren azılı hırsızlar yakalandı
    İzmir'de 8 ayrı iş yerine giren azılı hırsızlar yakalandı
    Son dakika! İzmir’de metro raydan çıkıp duvara çarptı! Çok sayıda ekip sevk edildi
    Son dakika! İzmir'de metro raydan çıkıp duvara çarptı! Çok sayıda ekip sevk edildi
    İzmir’de faciadan dönüldü! Virajı alamayan tır devrildi
    İzmir'de faciadan dönüldü! Virajı alamayan tır devrildi 13.11.2023 15:35:18
    Muğla’da dehşet anları! Araçlar sel sularında metrelerce sürüklendi
    Muğla'da dehşet anları! Araçlar sel sularında metrelerce sürüklendi
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kamyonet sürücüsünün köpeğe bir cisimle vurup kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sokaktan kamyoneti ile geçen sürücü aracı duraklattıktan sonra, havlayarak kamyoneti takip eden köpeğe bir cisimle vurdu, daha sonra küfrederek hızla olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden köpeğin sahibi Cemre Pekoğlu ise sürücünün arkasından koştu fakat yetişemedi. Motosikletine binip kamyonetin peşinden giden Pekoğlu, kamyoneti bulamadı.

    Köpeğin sahibi Cemre Pekoğlu, sürücünün herhangi bir tehdit unsuru içermeyecek şekilde kamyoneti takip eden köpeğe vurmasına tepki göstererek "Yeni doğum yapmış köpeğime arabadan bir cisimle vurdu. Arkasından koştum yakalayamadım, motorla arkasından gittim yetişemedim" dedi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kardeşlerim 106. bölüm fragmanını izle
    Kardeşlerim 106. bölüm fragmanını izle
    Ateş Kuşları 32. bölüm fragmanı
    Ateş Kuşları 32. bölüm fragmanı
    Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’ne video mesaj
    Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj
    Altın Kafes 1. bölüm 2. fragmanı
    Altın Kafes 1. bölüm 2. fragmanı
    Bisikletli gence çarpan ambulans şoförü hüngür hüngür ağladı
    Bisikletli gence çarpan ambulans şoförü hüngür hüngür ağladı
    AK Partili Hamza Dağ’dan Tunç Soyer’e ’soruşturma’ tepkisi: Siyasi ayak oyunlarını bırak
    AK Partili Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e 'soruşturma' tepkisi: Siyasi ayak oyunlarını bırak